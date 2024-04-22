شكرا لقرائتكم خبر عن "آل الشيخ" يناقش خدمة الإسلام والمسلمين مع رؤساء المشيخات الإسلامية بالبلقان والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الإسلام والمسلمين

دعم مستمر

الدمام - شريف احمد - زار رؤساء المشيخات الإسلامية بدول البلقان مساء أمس الأحد الثاني عشر من شهر شوال لعام 1445هـ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في منزله بمدينة الرياض.وضم اللقاء رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا.كما ضم رئيس العلماء ومفتي جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو والوفود المرافقة لهم.جاء ذلك على هامش مشاركتهم في اجتماع المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين بمدينة الرياض.ونوقشت جوانب مختلفة تتعلق بالشأن الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين في دول البلقان خاصة، وقدموا الوفود شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله.كما قدموا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية على عنايتهم بالمسلمين بالعالم ودعمهم المستمر لكل ما يخدمهم، ويحقق لهم العيش الكريم ورعايتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.