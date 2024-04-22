تعليم الرياض يبدأ في إنهاء إجراءات المرشحين للتوظيف التعاقدي

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع آلية استقبال اللجان للمرشحين والمرشحات ومقر الاستقبال، متمنيًا للجميع التوفيق للعمل في أشرف وأنبل الوظائف خدمة للدين ثم المليك والوطن.
وتتضمن إجراءات التوظيف عقد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات وإحضار المستندات والمسوغات المطلوبة كصورة الهوية الوطنية مع الأصل وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل وصورة من الرخصة المهنية مع الأصل وحساب بنكي بالآيبان مصدق من البنك متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
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