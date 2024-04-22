تراند اليوم : جمعة وسبت أم سبت وأحد.. بالفيديو: سكان المملكة يكشفون عن رأيهم في تغيير موعد العطلة الأسبوعية

صحيفة الخليج 365: استطلعت قناة العربية آراء سكان المملكة بشأن الإجازة الأسبوعية الأنسب أن تكون يومي الجمعة و السبت، أو يومي السبت والأحد.

هاشتاق الإجازة

جاء ذلك تزامناً مع انتشار هاشتاق #الويكند_الجديد في السعودية، حيث قال أحد الأشخاص:" الأفضل أن تكون جمعة وسبت، لأن العمل نصف دوام والخروج لصلاة الجمعة ثم العودة لإكمال العمل لن يكون مناسب".

وقال شاب آخر:" مؤيدين أو غير مؤيدين، لن يغير الأمر شيء، ولكن أتمنى أن يعود الأمر مثل السابق وأن تكون الإجازة خميس وجمعة".

يوم الإجازة

وأضاف مواطن آخر:"الأفضل أن يكون سبت وأحد، لأن الإجازة يوم الجمعة تضيع نصفها، ويوم السبت تجهز نفسك للدوام".

فيما قال مقيم مصري:" الموضوع ليس متعلق بعدد ساعات العمل، ولكن إنتاجية الأفراد، وأكيد الدول التي خاضت التجربة رأت أنها ناجحة، والدليل على ذلك أنه مستمر".

فيما رأى مقيم مصري آخر:" أعتقد لو جعلنا الأجازة سبت وأحد في السعودية سيتماشى مع النظام العالمي كله، وسيعود بالنفع على البيزنس في المملكة، لذلك أرى أن إجازة السبت والأحد أفضل".

جدير بالذكر أنه في يونيو عام 2013 صدر أمر ملكي بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة، لتكون يومي الجمعة والسبت".