تراند اليوم : زيارة مرتقبة خلال أيام من مئات المصرفيين إلى "نيوم".. والكشف عن الهدف الرئيسي منها

صحيفة الخليج 365: يصل خلال الأسبوع الجاري مئات المصرفيين إلى مدينة "نيوم"، وسط مساعٍ من مطوري مدينة المستقبل لاستكشاف سبل تمويل جديدة.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، نظمي النصر، مع ممثلي جهات التمويل، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق عن بلومبرغ.

ويعتزم النصر استعراض التقدم المحرز في المشروع الكبير، "ذا لاين"، ويهدف الاجتماع إلى تحفيز الاهتمام بين المصرفيين من خلال عرض الأعمال التي تجري في "نيوم" على أرض الواقع، بدلاً من الاعتماد على مقاطع فيديو الواقع الافتراضي التي سبق للمطورين عرضها عندما التقوا بالممولين في أماكن مثل نيويورك ولندن.