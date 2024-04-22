الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : زيارة مرتقبة خلال أيام من مئات المصرفيين إلى "نيوم".. والكشف عن الهدف الرئيسي منها

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: يصل خلال الأسبوع الجاري مئات المصرفيين إلى مدينة "نيوم"، وسط مساعٍ من مطوري مدينة المستقبل لاستكشاف سبل تمويل جديدة.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، نظمي النصر، مع ممثلي جهات التمويل، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق عن بلومبرغ.

ويعتزم النصر استعراض التقدم المحرز في المشروع الكبير، "ذا لاين"، ويهدف الاجتماع إلى تحفيز الاهتمام بين المصرفيين من خلال عرض الأعمال التي تجري في "نيوم" على أرض الواقع، بدلاً من الاعتماد على مقاطع فيديو الواقع الافتراضي التي سبق للمطورين عرضها عندما التقوا بالممولين في أماكن مثل نيويورك ولندن.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا