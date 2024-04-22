السعودية | أمير منطقة حائل‬ يفتتح مشروع ” قصر القشلة التاريخي” بعد انتهاء أعمال الترميم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مشروع ” قصر القشلة التاريخي” بعد انتهاء أعمال الترميمات فيه، التي قامت بها هيئة التراث بتمويل من برنامج جودة الحياة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

وتجول سموه ومرافقوه داخل المبنى مطلعاً على فنون التراث العمراني فيه التي تعد رمزاً تراثياً وشاهداً من الشواهد الأثرية والتراثية للمملكة، حيث شيّد في عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- في عام 1360هـ .

إثر ذلك زار سموه ركن الحرفيين ، واستمع لشرح عن المنتجات الحرفية والتراثية التي يقومون بإنتاجها.

ونوه سمو أمير حائل بالبرامج النوعية للحفاظ على التراث التي توليها القيادة دعمها ورعايتها، مثنياً المتابعة الدائمة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مشيراً إلى أهمية قصر القشلة كونه أكبر مبنى طيني تراثي وتاريخي قائم في المملكة العربية السعودية والعالم ، والذي يحظى ببرامج شاملة للحفاظ عليه ، متطلعاً إلى دورً بحثي لجوانب مضيئة و تفعيل الاستثمار الثقافي و الفعاليات فيه بشكل مستمر ومتميز .

من جهتها أوضحت هيئة التراث بأن المشروع تضمّن العديد من أعمال التأهيل التي شملت تركيب الدكّات الجيرية لبعض الغرف، وتجهيز الممرات ، وتركيب الأرضيات، وذلك ضمن اهتمامها باستدامة المبنى وتفعيله، من خلال أعمال الترميم التي تضمنت إعادة بناء الأسقف، والأعمدة الحجرية، والشرفات، بالإضافة إلى استبدال الجسور، وترميم الأبراج الثمانية.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى الحفاظ على هذا الموقع التراثي، والحد من العوامل التي تؤدي إلى تضرره، من خلال أعمال العزل المائي للأسطح المكشوفة، ومعالجة الأسقف الخشبية والجدران، وتنفيذ أعمال الصيانة للموقع ، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.