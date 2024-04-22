السعودية | العراق يفوز برئاسة الاتحاد العربي للإعلام السياحي بالإجماع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_محمد حسن الشيخ

فاز العراق برئاسة الاتحاد العربي للإعلام السياحي، اليوم الاثنين، في الانتخابات التي أجريت في القاهرة، وذلك بإجماع أصوات أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وتم انتخاب الصحفي العراقي الدكتور صباح علال زاير، الذي شغل منصب الرئيس مؤقتًا منذ نحو شهر، رئيسًا للاتحاد بحصوله على 13 صوتًا، يمثلون عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابه اليوم من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

كما تم انتخاب الأستاذة الإعلامية التونسية ليلى بنت عطية الله نائبة للرئيس عن إفريقيا، والإعلامي أيمن العلي نائبًا للرئيس عن آسيا، بينما فازت الإعلامية المصرية الدكتورة لمياء محمود بمنصب الأمين العام.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 14 مرشحًا من مختلف الدول العربية، هم: أيمن العلي وحكيم النوشان وخالد خليل ود. خالد عمر وسيد طه ود. صالح المخدوم ود. صباح علال وفاضل الفاضلي وعبد الرحمن البسيوني ود. لمياء محمود وليلى عطية الله ومحمد مصطفى ومحي الدين اسكندر.

يُذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي تأسس قبل 16 عامًا، وهو أول هيئة عربية تطوعية متخصصة في الإعلام السياحي، ويهدف إلى تعزيز السياحة بين الدول العربية وجذب السياحة العربية لدول المنطقة.

ويضم الاتحاد 14 دولة عربية، منها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان ودول المغرب العربي، ويعمل من خلال مكاتب وجمعيات مشهرة في مختلف الدول العربية التي تضم صحفيين وإعلاميين متخصصين في الإعلام السياحي بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.