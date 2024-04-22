إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس لمطار الجوف

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وقيادات منظومة النقل.
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