إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس لمطار الجوف

بمتابعة من أمير منطقة الجوف، من المتوقع إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس من مطار الجوف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نهاية شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وقيادات منظومة النقل.