شكرا لمتابعة خبر عن موعد تشغيل رحلات الطيران المباشرة بين المملكة والصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي ، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية ، متجهة من شنغهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024 ، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل الجاري .

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي ، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية .

كما تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى فتح آفاق جديدة للسفر ، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران .