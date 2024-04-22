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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توظيف الحلول الابتكارية في حماية الحياة الفطرية، وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لغرب آسيا (IUCN) لتعزيز التعاون بينهما في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها وحماية التنوع الأحيائي.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، والمدير الإقليمي للاتحاد العالمي لصون الطبيعة لغرب آسيا الدكتور هاني الشاعر فيما وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للمركز، ورئيس قسم الأحياء في جامعة إكسفورد الدكتور تيم كولسون.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في تطوير القدرات في المركز، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها تنمية مستدامة، وتطوير شبكة المناطق المحمية التابعة للمركز من خلال خطة وإطار زمني محددين.

بينما تنص المذكرة مع جامعة إكسفورد على تحديد إطار للتعاون يشمل: الأبحاث العلمية المتعلقة بدراسة التنوع الأحيائي في المملكة، والمحافظة عليه، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشاريع البحثية للمركز، وإشراك باحثي وطلاب الجامعة في البحث العلمي والمسوحات الميدانية المتعلقة بالتنوع الأحيائي والنظم البيئية بالمملكة، كما تشمل تسهيل إجراءات استخدام المختبرات والمعدات للجانبين والمناطق المحمية والمرافق البحثية لدعم المشاريع البحثية، إلى جانب دعوة كل طرف للطرف الآخر لحضور الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتنوع الأحيائي.

محتويات المذكرة:

التعاون في الأبحاث المتعلقة بدراسة التنوع الأحيائي.

تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشاريع البحثية للمركز.

إشراك باحثي وطلاب الجامعة في البحث العلمي.

تسهيل إجراءات استخدام المختبرات والمعدات.

أهداف الاتفاقية: