36 محطة ترصد هطول أمطار في 5 مناطق

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وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 36 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي حتى أمس الأول هطول أمطار في مناطق: الرياض، عسير، جازان، نجران، والباحة.
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت في محطة رصد الأمطار بالسليل 3.8 ملم، وفي محطة القطار – الرياض 0.8 ملم، فيما سجلت حديقة السودة بأبها في منطقة عسير 18.6 ملم و8.8 مم في الواديين بأحد رفيدة.
وأشار التقرير إلى أن منطقة جازان سجلت في محطة سد بيش- ببيش (29.5) مم، و18.00 مم في بلغازي- العيدابي، وفي منطقة نجران سجلت محطة نجران 4.3 ملم، والحضن- نجران 4.00 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت المخواة 24.00 مم.
كميات الأمطار في المناطق:
- منطقة عسير 32.00 ملم
- منطقة الرياض 3.8 ملم
- منطقة جازان 29.5 مم
- منطقة نجران 4.3 ملم
- منطقة الباحة 24.00
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