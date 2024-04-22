توحيد الطاقات الوطنية لزراعة 10 مليارات شجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتوحيد الطاقات الوطنية لتحقيق مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة بالمناطق، أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تنظيم الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى تحت عنوان «نحو مستقبل أخضر»، في الرياض الاثنين 6 مايو؛ بهدف جمع الجهود الوطنية وتوحيد الطاقات وتنسيقها وتحقيق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات (العام والخاص وغير الربحي). ويستهدف الملتقى كافة الجهات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي، وعموم المجتمع بشرائحه وفئاته العمرية المختلفة. ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كافة الجهات المشاركة، ومدها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وخلق عمل تكاملي، واستعراض نماذج مضيئة، وكذلك تحفيزها على المشاركة، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع، إضافة إلى تنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي. محاور الملتقى: تعزيز الجهود الوطنية نحو تنمية الغطاء النباتي.

استعراض الفوائد المتعددة للبرنامج الوطني للتشجير.

الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة.

مناقشة جهود التشجير الحالية والمستقبلية.

التأكيد على عوامل التمكين الضرورية للنجاح.

مناقشة الدروس المستفادة من أكبر مشاريع التشجير.

تحسين جودة النباتات المتاحة لمختلف المشاريع.

تمكين المشاركة المجتمعية عبر تعزيز التعاون.

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