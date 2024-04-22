ريادة بحثية لكاوست في إنقاذ الشعاب المرجانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ريادة بحثية في إنقاذ الشعاب المرجانية والحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي؛ حيث تشكل هذه الشعاب موطنا لنحو 30% من الحياة البحرية؛ فضلا عن أهميتها الاقتصادية على الصعيد العالمي؛ فيما يتبع لمركز أبحاث البحر الأحمر في «كاوست» قرية البروبيوتيك المرجانية، والتي تعـد مختبرا حيا في البحر الأحمر يمكن الباحثون من إجراء دراسات طويلة المدى لتقنية البروبيوتيك وغيرها من التحقيقات العلمية على الشعاب المرجانية.

وتصدرت أبحاث «كاوست» الدراسات العلمية لدعم الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على مقاومة تغير المناخ، ومجالات ترميم الشعاب المرجانية؛ خصوصا في استخدام «البروبيوتيك» التي هي عبارة عن البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى المفيدة في دعم صحة الكائن الحي، بما في ذلك البشر؛ مما يثبت إمكانات هذه الأحياء الدقيقة في دعم الحياة البحرية المهددة، والتي من ضمنها الشعاب المرجانية.

من جانبها نوهت الأستاذة المشاركة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» البروفيسورة راكيل بيكسوتو؛ بصناعة كوكتيلات ميكروبية مصممة خصيصا للشعاب المرجانية، ومعزولة تماما عنها؛ مما يوجد مجالا علميا جديدا ومؤثرا؛ لدرجة أن عددا من المشاريع الضخمة في المملكة التي تضم عناصر بيئية، مثل حماية الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف والسلاحف وغيرها من الحياة البحرية، تستشير بيكسوتو حول نهجها في مجال البروبيوتيك.

مبادرات كاوست: