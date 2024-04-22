شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم لـ7 برامج ماجستير بالجامعة السعودية الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجامعة السعودية الالكترونية القبول في برامج الماجستير، للعام الجامعي المقبل 1446هـ، ويستمر حتى 1 مايو المقبل.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون الكترونيا في 7 برامج في عدد من فروع الجامعة، وهي الماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، الماجستير في التسويق الرقمي، الماجستير في علوم البيانات، الماجستير في الأمن السيبراني، الماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة بوابة القبول، للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج المعلنة في موقع الجامعة، كما يمكن التقديم من خلال بوابة القبول الالكترونية للقبول على الرابط التالي: التسجيل عبر البوابة الالكترونية: https://info.seu.edu.sa.