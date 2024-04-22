فعاليات علمية متنوعة بواحة الملك سلمان للعلوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل واحة الملك سلمان للعلوم زوارها لحضور الفعاليات العلمية المختلفة تزامنا مع اليوم العالمي للكم 2024. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل واحة الملك سلمان للعلوم زوارها لحضور الفعاليات العلمية المختلفة تزامنا مع اليوم العالمي للكم 2024. وخصصت «الواحة» الفترة الصباحية للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، والفترة المسائية لعموم الزوار، لحضور الفعاليات المختلفة الخاصة باليوم العالمي للكم 2024، التي ستستمر حتى نهاية أبريل الحالي، ويمكن للراغبين في حضور الفعاليات التسجيل من خلال الموقع الرسمي للواحة.

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