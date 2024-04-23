تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف الطريقة الصحيحة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من الدعم

صحيفة الخليج 365: كشف مختص في الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة التسجيل الصحيحة للاستفادة من الدعم.

وقال خلال مقطع فيديو: " عزابي أو متزوج أو منفصل تراكم تستحقون جميعاً دعم الضمان المطور". مشيرا إلى أن الدعم يصل إلى 1225 ريال.

وتابع: " تطبيق أسهل خدمة سهل الأمور للتسجيل بالطريقة الصحيحة، وبعد تنزيل التطبيق يتم اختيار الضمان الاجتماعي المطور".

وأضاف: "إذا أنت عزابي عمرك أقل من 25عاما، أو متزوج وراتبك أقل من 3 آلاف و300 ريال أو أسرة مكونة من 3 أفراد والراتب أقل من 4 آلاف و400 ريال تستحقون الضمان".

وأشار إلى أنه بعد اختيار الخدمة يتواصل الموظفون مع الشخص ويقدمون له كافة الخدمات.