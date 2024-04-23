شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "منتدى العمرة والزيارة" يستقبل زائريه بأحدث الخدمات لإثراء تجربتهم والان نبدء بالتفاصيل

خدمات وتجارب المعرض

جهود العناية بالحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - استقطب المعرض المصاحب للمنتدى الأول للعمرة والزيارة بالمدينة المنورة مرتاديه اليوم الثلاثاء، بأكثر من 100 جناح يمثلون مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وكبرى الشركات المحلية والدولية، التي تنشط في مختلف مجالات الخدمة الموجهة للمعتمرين والزائرين.شكّل المعرض نافذة للتعريف بمجمل الخدمات التي تقدمها القطاعات والجهات والشركات في مجالات خدمة الحاج والمعتمر والزائر، من خلال تقديم الحلول والخدمات التي تجعل من إتمام رحلة القدوم للحج والعمرة والزيارة أسهل وبخيارات متعددة وذات جودة عالية.ويتيح المعرض لزائريه فرصة استكشاف أحدث الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة، من خلال العديد من شاشات العرض التوضيحية التي تتوزع في ممرات وأركان الجهات المشاركة، وكذلك الجداريات التي تقدم نظرة شاملة حول الفرص والخدمات المقدمة للشركات وروّاد الأعمال، وللمستفيدين من الزوار والمعتمرين والسائحين على حد سواء.يعتبر المعرض منصة شاملة للتعريف بالجهود التي هيأتها المملكة للعناية بالحرمين الشريفين، ومراحل تطور الخدمات والارتقاء بها، بما في ذلك مشروعات توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروعات كسوة الكعبة المشرفة، وسقيا مياه زمزم، ومشروعات النقل الجوي وعبر القطارات السريعة، وصولاً إلى خدمات التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بها لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وكافة شرائح المسافرين، وليس انتهاءً بالخدمات المرتبطة بتسهيلات إصدار التأشيرات إلكترونياً.وضمّ المعرض مشاركين من قطاعات شركات السياحة والسفر، ووكالات العمرة، والجهات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الضيافة والتموين والإعاشة، والرعاية الصحية والتقنية، وتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية، وشركات التأمين، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمرة والزيارة، كما يتيح المعرض الفرصة للتفاعل والتواصل بين الشركات ورواد الأعمال والأفراد المهتمين في مختلف مجالات ذات العلاقة.ويعدّ المعرض أول معرض متخصص في العمرة والزيارة يجمع مختلف الجهات الحكومية والدولية والمحلية المتخصصة في القطاع، ويقدم أحدث الخدمات والحلول لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير صناعة العمرة والزيارة وتعزيز خدمات كافة الأطراف المستفيدين في مجالاتها.