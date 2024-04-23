شكرا لمتابعة خبر عن المها العربي والوعل النوبي .. حيوانات فطرية نادرة في محمية بجدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي تم تصويره في إحدى محميات مدينة جدة بمنطقة تبوك، حيث ظهر فيه عدد من الحيوانات الفطرية النادرة.

وجاء في المقطع ظهور حيوانات المها العربي، وكذلك الوعل النوبي، في بيئة خلابة، تجذب وتسحر الأنظار.

وتنتمي المها العربية إلى فصيلة البقريات، وهي إحدى أنواع الظباء، والتي تتميز بجمال قرونها الطويلة، وسنام مميز، وذيل ينتهي بخصلة شعر، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.

في حين يعتبر الوعل النوبي من أنواع الوعول التي تستوطن المملكة، ويعيش في المناطق الجبلية الوعرة، وله تاريخ طويل في الحضارة الإنسانية العربية على وجه الخصوص.