شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهما مادة الإمفيتامين والقات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.