تراند اليوم : شاهد.. ثري خليجي يرمي كمية من الأموال على مطربة في حفل زفافه من حسناء مغربية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام ثري خليجي بإلقاء الأموال على مطربة خلال حفل زفافه بسيدة أعمال مغربية حسناء تدعى "هند مكاوي".

​​​​وأظهر مقطع الفيديو وقوف الثري الخليجي بجوار زوجته المغربية، وقام برمي الأموال على المطربة خلال غنائها على المنصة الموجودة داخل القاعة.

ودخل عدد من الأشخاص يحملون طاولة كبيرة على أكتافهم ويجلس فوقها الشاب وزوجته، ثم بعد ذلك دخل آخرون يحملون العديد من الهدايا والأطقم الذهبية.

وتنوعت فقرات الغناء حيث دخل مطرب آخر وقام بالغناء على أنغام الموسيقى المغربية، وباقات الورد الكبيرة، حسبما أبان الفيديو.