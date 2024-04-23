تراند اليوم : "صيد ثمين جداً".. من هو حسين عزقول القيادي بحزب الله الذي اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان؟

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لميليشيا حزب الله بغارة للطيران الحربي على جنوب لبنان.

اغتيال

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة "أبو الأسود" شمال الليطاني أسفرت عن مقتل عزقول.

من هو حسين عزقول

وحسين علي عزقول "هادي"، من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه" ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان.

ووصف الصحفي البارز والباحث الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين، وهو من يهود لبنان كما يعرّف نفسه، عزقول بأنه "صيد ثمين جداً"، معتبراً اغتياله "ضربة موجعة لنصر الله" أمين عام ميليشيا حزب الله.

وتتهم إسرائيل عزقول بالتورط في "أنشطة القوة ولعب دور في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".

وأكدت أن "القضاء عليه يلحق ضرراً ملموسًا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة".