تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يوضح ما هو داء القطط وطرق الإصابة به وخطره على النساء الحوامل

صحيفة الخليج 365: أوضح أستاذ واستشاري طب وجراحة في مجال النساء والولادة وصحة المرأة حسن صالح جمال، أن داء القطط هو عدوى طفيلية جرثومية بسبب اتصال الإنسان أساساً بالقطط وتنظيف فضلاتها".

وأضاف:" يمكن أن تتسبب اللحوم الغير مطبوخة أيضاً في الإصابة بداء القطط، وخاصة لحم الماعز والغزلان أو مياه ملوثة بهذه الجرثومة".

وتابع:" ليس السبب هو تربية القطط، فيمكن أن تصاب به المرأة دون أن تربي قطط"، مشيراً إلى أن نسبة انتشاره من 10 إلى 15%.

وحول أعراض الإصابة بداء القطط، قال جمال:"أعراضه مثل الإنفلونزا تستمر أسبوعين ثلاثة، وتشعر أن الدور مر خفيف دون إجهاد، وبتترك أجسام مضادة، عادة لا يتكرر الالتهاب".

أما عن النصائح للوقاية من داء القطط، أوضح قائلاً:" نظافة اليدين وغسلها بالماء والصابون بشكل جيد، ارتداء قفازات عند القيام بحمل فضلات القطط والعناية بها، تجنب إعطاء القطط لحوم غير مطبوخة، تجنب تناول الألبان الغير مغلية أو الغير مبسترة، تنظيف جميع الأدوات الخاصة بالقطط".

وأكد في نهاية حديثه أن داء القطط لا يسبب عقم، إنما يتسبب في الإجهاض، بسبب تشوهات في الأجنة، خاصة إذا كانت الإصابة في الثلاثة شهور الأولى.