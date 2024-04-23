شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تحصد جائزة الجناح الأكثر نجاحًا بمعرض سراييفو الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن جناح المملكة في معرض الكتاب الدولي بسراييفو، ممثلا بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، للمرة الثالثة على التوالي جائزة الجناح الأكثر نجاحا في العرض المكتبي، حيث تم تتويج الوزارة بالجائزة من قبل لجنة التحكيم في إدارة معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الحالية، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة ختام معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين.ويأتي تكريم وزارة الشؤون الإسلامية في المعرض؛ نظير تميز جناحها بتنوع معروضاته من الكتب والإصدارات العلمية التي جاء في مقدمتها المصاحف الشريفة من إصدرات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، وإصدارات المراكز الثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية تعريفية.وتأتي مشاركة الوزارة بالمعرض لإبراز دور المملكة الفاعل في خدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها، ونشر رسالتها السامية للعالم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بالقرآن الكريم ونشره، إلى جانب تبادل الوزارة الخبرات مع الجهات المشاركة من دور النشر والمراكز العلمية العالمية تماشيًا مع رسالتها في مد جسور التواصل لكل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي بشكل عام، والدعوة بشكل خاص.