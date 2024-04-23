شكرا لقرائتكم خبر عن مخترعو جامعة الملك فيصل يحصدون الذهبية والفضية والبرونزية في المعرض الدولي بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مخترعو جامعة الملك فيصل على (6) ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات الذي أقيم بجنيف في سويسرا، خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024م، وذلك بمشاركة ما يزيد عن (1000) اختراع من 45 دولة مختلفة.

وقد حصلت جامعة الملك فيصل في المعرض الدولي للاختراعات على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، حيث قاد الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر النجار والأستاذ الدكتور هاني عبداللطيف، الاختراع الفائز بالميدالية الذهبية، والذي يتضمن تقنية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الصرف الصحي. إنجاز غير مسبوق يدعم مكانة الجامعة وقد عبر رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي عن سعادته الغامرة لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق والذي يؤكد قدرة المخترعين من جامعة الملك فيصل على المنافسة في المحافل الدولية والفوز بالمراكز المتقدمة، وهنأ سعادته الفرق الابتكارية وشجعهم على تسويق براءات اختراعهم.

كما قدم سعادته الشكر والتقدير لوزارة التعليم على دعمها المستمر واللا محدود للجامعات في مثل هذه المحافل الدولية، مما يعكس التزام الحكومة الرشيدة بتعزيز منظومة البحث والابتكار لدفع عجلة الاقتصاد المعرفي.

من جهته، عبر رئيس الوفد ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الليلي، عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، على دعمه لمشاركة الجامعة في المحافل الدولية، مؤكدًا اهتمام العديد من الشركات الدولية الزائرة لركن الجامعة في المعرض بالاستثمار في الابتكارات المعروضة.