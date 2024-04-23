شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة خبراء من وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، في كلمة لها خلال الافتتاحية: "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت"، مشيرة إلى أن المناقشات تدور في ضوء الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
وأضافت أنه سيتم بحث جميع مواد مشروع القانون لوضعه بالصيغة النهائية التي ستُرفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، في كلمة لها خلال الافتتاحية: "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت"، مشيرة إلى أن المناقشات تدور في ضوء الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
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