تراند اليوم : شاهد: مداهمة مزرعة للغش في مواد التنظيف بالأحساء.. والكشف عن كمية المضبوطات

صحيفة الخليج 365: ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمحافظة الأحساء عمالة مخالفة اتخذت إحدى المزارع مقراً للغش في تعبئة مواد التنظيف مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.

واشتملت المضبوطات على كميات كبيرة من ملصقات المنظفات المزورة، وخزانات معبأة بصابون سائل، ونحو 3000 عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و 1500 كرتون تغليف تحمل علامات تجارية مقلدة، و 2520 منتج مغشوش جاهز للبيع، إضافة إلى أكياس من الملح والصودا، وميزان إلكتروني، وآلات خلط وطابعة.