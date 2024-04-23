زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2023: السعودية تتصدر الدول العربية

وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تم تسجيل زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2023. واستحوذت السعودية على المرتبة الخامسة كأكبر منفق عسكري على مستوى العالم في ذلك العام.

بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 2443 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.8% عن العام السابق. وشهد الشرق الأوسط نسبة زيادة بلغت 9.0% في الإنفاق العسكري، حيث بلغت قيمته حوالي 200 مليار دولار في ذلك العام.

حققت السعودية زيادة بنسبة 4.3% في إنفاقها العسكري، ليصل إلى حوالي 75.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى زيادة الطلب على النفط غير الروسي وارتفاع أسعار النفط بسبب الأحداث الجيوسياسية.

بالإضافة إلى السعودية، شملت القائمة العربية الجزائر والكويت وسلطنة عمان، التي سجلت نسب زيادة متفاوتة في الإنفاق العسكري لعام 2023.

تعكس هذه الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي حجم التحديات والتوترات الأمنية التي تواجهها الدول حول العالم. وتشير البيانات إلى أهمية الاستعداد العسكري والدفاع عن الأمن والاستقرار في العالم المعاصر.