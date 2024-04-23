شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يمنح المتضررين من أهالي قرية طابة بحائل تعويضات مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس الوزراء منح المتضررين من أهالي قرية طابة، الواقعة بمنطقة حائل، تعويضات مالية، أو أراضي زراعية.

وجاءت هذه التعويضات، جراء ترك الأهالي لمزارعهم وبيوتهم التراثية، بسبب التشققات الأرضية، على أن يتم منح المتضرر أو أحد ورثته حال وفاته مبلغ 200 ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة.

وتعتبر قرية طابة من أقدم قرى مدينة حائل، والتي تقع بجوار جبال سلمى، وتبعد عن المدينة 80 كم، ويسكنها حوالي 9 آلاف شخص.