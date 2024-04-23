تراند اليوم : مفتي مصري : من يترك سيارته بدون صيانة آثم شرعا !

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان الذي يترك سيارته دون صيانة مما يترتب عليه خروج عوادم تضر بالبيئة، يعد آثماً شرعاً.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "مع الناس" على قناة الناس: "كل واحد منا عليه أن يكف الأذى، وإعطاء الطريق حقه، ولا يجلس ولا يخرج بها حتى لا يؤذى غيره."

وأضاف: "عوادم السيارات تؤذى جهاز التنفس عند الناس، وبالتالى هذا يعتبر إيذاء للناس ومن يفعله متعمداً يعتبر آثماً شرعاً."

واختتم:" اتق الله، وأعط الطريق حقه، وكف الأذى، كف أذاك عن الناس"