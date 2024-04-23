الإسعاف الجوي بالجوف ينقذ مقيما تعرض لحادث بمنطقة صحراوية

وباشر الإسعاف الجوي الحالة بعد تلقيه عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 بلاغاً عن حالة في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف، يتعذر وصول مركبات الفرق الإسعافية الأرضية إليها، حيث تبعد مسافة 6 كم، وجرى نقل الحالة إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستهدف من خلال خدمة الإسعاف الجوي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي وتحقيق زمن استجابة أسرع والارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
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