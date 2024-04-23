100 مليون ريال لتطوير منظومة السقيا في الحرمين

وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية، اليوم، اتفاقية تأسيس محفظة مشاريع بمبلغ (100) مليون ريال؛ لدعم وتطوير مجال السقيا في الحرمين الشريفين، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان، ووزير الحج والعمرة رئيس مجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة المقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات والمعارض في المدينة المنورة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والأمين العام لمؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية الدكتور سالم بن علي آل خازم.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار، وتجسد التزام الجهات المعنية بتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين من المملكة.