شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. خبراء الصناعة وممثلو الشركات الكبرى في "اليوم الأكاديمي للطيران" والان نبدء بالتفاصيل



وأتاح هذا الحدث الذي أطلق اليوم الثلاثاء، الفرصة أمام أكثر من 200 طالب ومشارك من مختلف التخصصات، لاستكشاف والتعرف على صناعة الطيران الواسعة النطاق والفرص المحتملة في هذا القطاع، مع عروض تقديمية شملت مجالات تأجير الطائرات والشؤون المالية والجوانب القانونية ومستقبل الطيران والطيران والسياحة والفرص والتحديات التي تواجه المرأة ورأس المال البشري والموارد في قطاع الطيران. خبراء الصناعة وشارك في الفعاليات خبراء الصناعة وممثلو الشركات الكبرى، مثل بوينج وإيرباص وفلاي ناس، وشركة الطائرات المروحية، وشركة مطارات الرياض، والهيئة العامة للطيران المدني.

بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من AviLease وجامعة الأمير سلطان. مذكرة التفاهم الاستراتيجية ويأتي اليوم الأكاديمي للطيران، في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين AviLease وجامعة الأمير سلطان في الرياض، الهادفة إلى دعم تطوير القوى العاملة الوطنية المؤهلة في قطاع الطيران السعودي.

وتعمل AviLease على تلبية وتحقيق مهمة صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وستواصل AviLease في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمجتمع المملكة العربية السعودية في قطاعي الطيران والمالية. الدمام - شريف احمد - دعمت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تشهد توسعًا سريعًا، إطلاق "اليوم الأكاديمي الأول للطيران" في جامعة الأمير سلطان بالرياض.وأتاح هذا الحدث الذي أطلق اليوم الثلاثاء، الفرصة أمام أكثر من 200 طالب ومشارك من مختلف التخصصات، لاستكشاف والتعرف على صناعة الطيران الواسعة النطاق والفرص المحتملة في هذا القطاع، مع عروض تقديمية شملت مجالات تأجير الطائرات والشؤون المالية والجوانب القانونية ومستقبل الطيران والطيران والسياحة والفرص والتحديات التي تواجه المرأة ورأس المال البشري والموارد في قطاع الطيران.وشارك في الفعاليات خبراء الصناعة وممثلو الشركات الكبرى، مثل بوينج وإيرباص وفلاي ناس، وشركة الطائرات المروحية، وشركة مطارات الرياض، والهيئة العامة للطيران المدني.بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من AviLease وجامعة الأمير سلطان.ويأتي اليوم الأكاديمي للطيران، في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين AviLease وجامعة الأمير سلطان في الرياض، الهادفة إلى دعم تطوير القوى العاملة الوطنية المؤهلة في قطاع الطيران السعودي.وتعمل AviLease على تلبية وتحقيق مهمة صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية ، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وستواصل AviLease في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمجتمع المملكة العربية السعودية في قطاعي الطيران والمالية.