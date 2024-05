شكرا لقرائتكم خبر عن عند أول طلب.. تأشيرات شنغن 5 سنوات للمواطنين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

معلومات مهمة

#عاجل 🔊 بشرى ممتازة اليوم : سيحصل المواطنون السعوديون 🇸🇦 على تأشيرات شنغن 🇪🇺 لمدّة ٥ سنوات عند أول طلب!

قرار أوروبي اتخذ اليوم ودعمته فرنسا بقوّة! الأصدقاء السعوديون، نتطلع إلى رؤية المزيد والمزيد منكم في فرنسا، سواء للسياحة أو العمل! أهلًا وسهلًا بكم في فرنسا!

المستفيدون من هذا الإجراء

مدة صلاحية التأشيرة

صلاحية جواز السفر



التأشيرة الإلكترونية

جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، سواء المتقدمين لأول مرة (الذين لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة شنغن) أو الأشخاص الّذين حصلوا على تأشيرة في السابق، بغض النظر عن صلاحيتها.سيحصل أي مواطن سعودي يتقدم بالطلب على تأشيرة شنغن اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 مدتها 5 سنوات، مع مراعاة صلاحية جواز السفر.يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 3 أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة، وبالتالي ستعتمد مدة صلاحية التأشيرة على مدة صلاحية جواز سفر صاحب الطلب.حتى الآن، لم يتحدد تاريخ دخول إجراء التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ.السفر بجواز سفر جديد وجواز سفر قديم يحمل ملصق التأشيرةإذا كان جواز السفر القديم مثقوبًا، نوصي الراغبين بالسفر بتجديد تأشيراتهم لتفادي الإعادة القسرية من قبل حرس الحدود.