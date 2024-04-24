السعودية | أمير الرياض يستقبل في جلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وأهالي المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم، في جلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وأهالي المنطقة ورجال الأعمال.

ورحب سموه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، و صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.