السعودية | أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، احتفال جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بتخريج 7784 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الخامسة والأربعين من الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأصحاب المعالي وضيوف الجامعة وأولياء الأمور، وذلك في الإستاد الرياضي بالجامعة.

وقدّم سمو أمير المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات الخريجين والخريجات التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يكونوا يد بناء للوطن مع من سبقوهم من إخوانهم وأخواتهم متسلحين بالعلم والمعرفة وقادرين على التميز والإبداع.

وقال سموه ” القيادة الرشيدة تولي العلم والتنمية البشرية عناية ورعاية خاصة إيماناً بأن الاستثمار في أبناء الوطن سيعود بالخير والرفعة فهم من يصنعون المستقبل المشرق بعد توفيق الله، مهنئاً الخريجين وآباءهم وأمهاتهم، وجميع من شارك في وصول هؤلاء الشباب والشابات المتميزين لأهدافهم وحصولهم على درجة علمية من جامعة متميزة لها أسمها وتاريخها.

وأوضح معالي رئيس الجامعة في كلمته، أن الجامعة تحتفي بتخريج أكثر من 7700 خريج وصانع أثر في ختام رحلتهم الجامعية ليبدأوا رحلة عطاء مختلف لخدمة هذا الوطن، منوهاً برؤية المملكة 2030 وهذا التكامل والتواؤمٍ بين مدخلات التعليم ونواتجه، ومتطلبات التنمية بجميع أفرعها ومجالاتها، التي تسير عليها الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة التعليم، وتطوير البحث والابتكار، وتعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية وتأهيل وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة على كل المستويات.

وأكد الدكتور الربيش، اعتزاز الجامعة بمكتسباتها في مجال التعليم الإلكتروني فقد تصدرت الطليعة ضمن الفئة الأولى (الابتكار) باستيفاء مؤشرات الأداء بنسبة 100% من بين 33 جامعة محلية من القطاعين العام والخاص، وذلك في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2023 التابع للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما أحرزت نتائج متقدمة في تصنيف QS العالمي لعام 2023م؛ بدخولها ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً وتحقيقها للمركز 12 إقليميًا، ودخولها ضمن أفضل 600 جامعة عالميًا وتحقيقها للمركز 28 إقليميًا حسب تصنيف التايمز الدولي، وبمنحى غير بعيد، فقد أكدت الجامعة تواجدها وحضورها البارز في حركة البحث العلمي والابتكار، فضمن الإنجاز النوعي الذي حققه التعليم السعودي من خلال مؤسسات التعليم العالي احتلت الجامعة المركز 25 عالميًا والمركز 2 محليًا ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية في عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب الأمريكي لعام 2023 بأكثر من 100 براءة اختراع لمشاريع تنموية تنوعت في التخصصات المحورية المهمة، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل وللجامعة ومخرجاتها.

وأعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح نتائج الخريجين، ثم أدى طلاب الطب “قَسم الطبيب” ألقاه عليهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي.