تراند اليوم : شاهد: ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا

صحيفة الخليج 365: وثقت صور متداوله ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا .

وظهرت ملامح الحزن والحسرة على وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان عقب انتهاء المباراة التي أٌقيمت أمس لنهائي دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز فريق العين الإماراتي على الهلال .

وكان نادي العين الإماراتي تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بالرغم من الهزيمة أمام الهلال في مباراة الإياب بنتيجة 2-1،وكان العين قد فاز على الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، وبمجموع المباراتين 5-4 للعين.