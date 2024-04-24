تراند اليوم : شاهد.. "أمريكي" يقارن بين موقف العرب والأمريكان تجاهه عندما كان مشردا.. ويوضح ما حدث معه عندما ذهب إلى المطاعم

صحيفة الخليج 365: وثق رجل أمريكي مقطع فيديو تحدث خلاله عن كرم العرب أثناء فترة تشرده.

وقال خلال الفيديو:"كنت مشرد سابقًا ولم يكن معي شيئًا لشراء الأكل، هل تعرف من يطعمني دائمًا؟ العرب وتحديدا الرجال، وهم أكثر فئة عاملوني باحترام شديد".

وتابع:"أعلم بأنني لو ذهبت لأحياء الأمريكان البيض الفاخرة أو أذهب للأحياء القريبة من محطات القطارات، لا أحد سيلاحظ وجودي سيمرون بجانبي وهم لا يروني، لكن العرب هم من تذهب إليهم وتراهم يخرجون نقود كثيرة".

وأردف:" عندما أذهب إلى أحياء العرب وفيها مطاعم ومتاجر عربية، لم يكن علي حتى أن أطلب، بمجرد أن أمشي في الحي يتحدثون لي الناس، هل تريد أن تأكل، ويطعمونني من أفضل الأطعمة التي يحبونها، وأتذكر صاحب مطعم كان يطعمني يوميا، وآخر قال أنه سيتقاسم مع صاحب المطعم الأول الأيام لإطعامي".