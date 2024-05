شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.