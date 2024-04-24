غدا.. يوم حافل للطيران بتوسعة وافتتاح مطارين في الأحساء والرس

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، يوم غدٍ حفل تدشين توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "مطارات" القابضة رئيس مجلس مديري شركة مطارات الدمام المهندس محمد المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني.

كما تشهد محافظة الرس غدا الأربعاء تدشين مشروع مطار غرب القصيم والذي يعد إضافة حقيقية لقطاع الطيران بالمنطقة، ويشكل افتتاح المطار بمرافقه ومكوناته المختلفة نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة

ويأتي هذا المشروع بدعم من إمارة منطقة القصيم ممثلة بلجنة تنمية الاستثمار وبمبادرة مجتمعية نوعية من الغرفة التجارية بالرس الجهة القائمة على تنفيذ المشروع، فيما سيتولى نادي الطيران السعودي تشغيل وإدارة المطار.

ويقع مشروع مطار غرب القصيم بمحافظة الرس بموقع متميز ومساحة شاسعة مع وجود آفاق وخطط توسعية مستقبلية لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات والأنشطة المختلفة المقدمة لأصحاب المصلحة.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالرس فايز الشعيلي بأن مشروع المطار بدأ بفكرة من أمير منطقة القصيم في العام 2019م، فيما تبنت غرفة الرس المشروع وشرعت في تنفيذ الأعمال الإنشائية في منتصف العام 2020 في سياق دورها الهام الذي تقوم به في خدمة المحافظة وقطاع الأعمال والأهالي.

وأوضح " الشعيلي" أن مشروع المطار والذي يقع على مساحة تقدر بـ (17.6) مليون متر مربع، يتضمن العديد من الخدمات المتصلة بالطيران الرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركز هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد بالإضافة للعديد من المرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة.