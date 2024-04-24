شكرا لمتابعة خبر عن ميكانيكي يكشف عن آداة تمتص الصدمات وتحمي سيارتك من المطبات والحفر ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف ميكانيكي سيارات عن قطعة يتم وضعها بالسيارة ، أكد أنها تمتص الصدمات وتحمي سيارتك من المطبات والحفر

وشرح خلال مقطع طريقة تركيب هذه القطعة بشكل صحيح في السيارة لتفادي حدوث صدمات بالسيارة في حال تعرضت لمطبات أو حفر

وأشار إلى أن هذه القطعة يوجد منها مقاسات عديدة ، لافتا إلى أن المقاس المناسب هو مقاس من نوع ” E” ، فيما قال أن سعر تلك القطعة يبلغ ٩٧ ريال فقط