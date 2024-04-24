الارشيف / اخبار السعوديه

الزعاق يؤكد : منخفض اليمن وعمان والإمارات لن يكون الأخير .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يؤكد : منخفض اليمن وعمان والإمارات لن يكون الأخير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على أن المنخفض الجوي الذي شهدته كل من اليمن وسلطنة عمان والإمارات ليس الأول ولن يكون الأخير .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” أهلنا الأولين كانوا يسمون الفترة السابقة على غياب نجمة الثريا بيولات الثريا والتي تشهد تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة ويسبقها عصف الرياح ” .

وأشار إلى موعد تلك التقلبات والتي تبدأ من منتصف أبريل وحتى ظهور الثريا في أول يوليو ، مضيفاً أن الثريا هي حساب الزمان عند العرب .

واختتم حديثه بأن التغييرات المناخية تكون من صميم الكون ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان ، فشبه الجزيرة العربية مرت بعصور الجليد والسافانا والتصحر .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا