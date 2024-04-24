بوابة مغلقة وزحام واختتاقات لطلاب جامعة نجران

طالب عدد كبير من الأهالي بالمحافظات الشرقية والشمالية بمنطقة نجران (خباش وحبونا ويدمة وثار وحمى وسلطانة والمحمدية وثجر) بالنظر إلى مطالباتهم ومناشداتهم من عدة سنوات بفتح البوابة الشرقية لجامعة نجران، التي تختصر الوقت والجهد وتخفف الازدحام وتكدس المركبات والسيارات أمام البوابة الرئيسية.

تمنيات بالتجاوب

أشار الأهالي والطلاب إلى أن افتتاح البوابة الشرقية من شأنه أن يختصر الوصول إلى عدد من الجهات وبسرعة فائقة كمطار نجران والمدينة الرياضية والضمان الاجتماعي، متمنين أن يتم التجاوب معهم والعمل على افتتاحها مبدين استغرابهم من إغلاقها والسبب في ذلك طالما تم تنفيذ البوابة وبنائها.

تخفيف الازدحامات

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور شادي باداود، أن الجامعة تضع مصلحة طلابها في المقام الأول وأن جميع ملاحظاتهم هي محل اهتمام بالغ من قيادة الجامعة خصوصًا تلك المتعلقة بتسهيل وتيسير وصول الطلبة بأمان إلى مرافق الجامعة كافة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وبجدية مع الجهات المختصة وذات العلاقة لفتح البوابة الشرقية لتسهيل وصول الطلبة من المحافظات الشرقية والشمالية عبر الطريق الدولي الأمر الذي من شأنه تخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية حول المدينة الجامعية، لافتًا إلى أن أمر تشغيلها يتعلق بموافقة وانتهاء عدة جهات رسمية في المنطقة من أعمالها المشتركة مع الجامعة فيما يتعلق بالبوابة والتي تحقق السلامة للطلاب والطالبات، وأضاف باداود أن رئيس الجامعة يتابع باستمرار تطورات المشروع وحيثياته وأن الجامعة في الوقت الراهن تدرس المقترحات البديلة مع الجهات المختصة في حال تأخر تنفيذ المشروع الحالي.