تسوير 8690 مقبرة خلال 4 أعوام وعسير الأكثر

ارتفع عدد المقابر المسورة من 195 مقبرة في 1441 هـ إلى 8885 مقبرة في 1445 هـ، بينما ارتفع عدد مغاسل الموتى من 59 مغسلة إلى 933، في إشارة إلى جهود أمانات المناطق في تسوير المقابر.

وقد تصدرت منطقة عسير عدد المقابر بـ2078، تلتها الرياض ثم الباحة.

دليل فني

وقد اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في شعبان الماضي، الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر، الذي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحة الضوابط والمتطلبات الشرعية.

وحدد الدليل في المعيار التخطيطي أن مقابر الكبار لا تقل مساحتها عن 3 أمتار مربعة، وأخرى للأطفال بمساحة لا تقل عن متر ونصف المتر المربع، ويكون عددها حسب الحاجة، ويلزم أن يتم تخصيص أماكن لدفن الأعضاء.

اشتراطات إنشاء المقابر

وألزمت الوزارة منشئي المقابر أن يكون مكانها قريبًا من شبكة الطرق، لتسهيل الوصول إليها، وأن تكون بعيدة عن مجاري المياه والآبار بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في مكان مرتفع عن المياه الجوفية، وقريبة من إمدادات الكهرباء والمياه.

واشترطت أن يكون الحد الأدنى لمساحة المقبرة لا يقل عن 500 ألف متر مربع، وأن يتم توفير مساحة لموقف السيارات لا تقل عن استيعاب 50 سيارة.

وأوجبت توفير سكن خاص لحارس المقبرة، ومستودع لمواد البناء ومعدات الحفر لا تقل مساحته عن 40 مترا مربعا، بالإضافة إلى بناء دورات مياه، وإتاحة مكان لصلاة الجنازة.

وشددت الوزارة على توفير متطلبات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق ومنع انتشار اللهب، وتصميم المقبرة بشكل يُسهل تصريف مياه الأمطار والسيول.

وأكدت أيضا تحقيق متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وتسهيل حركتهم داخل المقبرة، وتوفير مواقف خاصة بهم بالقرب من البوابة الرئيسية، مع توفير 5% من المراحيض وأحواض غسل الأيدي مخصصة لذوي الإعاقة.

واشترط الدليل أن تكون المقبرة خارج البنيان في مكان ليس بعيدًا عن البلد، وأن يكون مكان المقبرة صالحا للحفر والدفن، فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها.

وحظر الدليل إنشاء المقابر في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار حتى لا تغمرها المياه، ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه مثل المساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون المقبرة بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، ويلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.

أعداد المقابر المسورة حسب الأمانات

العاصمة المقدسة: 242

المدينة المنورة: 519

الرياض: 870

جدة: 1070

الشرقية: 135

عسير: 2078

القصيم: 504

جازان: 936

الجوف: 228

تبوك: 193

حائل: 407

الحدود الشمالية: 128

الباحة: 1101

نجران: 171

الطائف: 201

الأحساء: 81

حفر الباطن: 21

الإجمالي: 8885