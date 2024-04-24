صور.. ضبط مزرعة مخالفة تدير عملية تزوير وتعبئة مواد التنظيف في الأحساء

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة الأحساء مزرعة تعمل بشكل غير قانوني كمركز للغش في تعبئة مواد التنظيف ذات مصدر غير معروف في عبوات تحمل علامات تجارية مشهورة.

تمت مصادرة كميات كبيرة من المضبوطات، حيث تضمنت ملصقات مزورة للمنظفات، وخزانات ممتلئة بالصابون السائل، وحوالي 3000 عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و 1500 كرتون تغليف يحمل علامات تجارية مقلدة، و 2520 منتج مغشوش جاهز للبيع، بالإضافة إلى أكياس الملح والصودا، وميزان إلكتروني، وآلات خلط وطابعة.

تم إغلاق المزرعة المخالفة التي تقع في مزرعة بمركز بيرين التابع لمحافظة الأحساء، على بُعد حوالي 280 كيلومترًا من وسط المحافظة. وتم تحويل العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة التجارة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد الوزارة على استمرارها في متابعة وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة للأفراد والمنشآت التي يتم ضبطها في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.