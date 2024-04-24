تراند اليوم : أصابوا جندي وحطموا السيارات.. شاهد: 5 خيول تسقط الفرسان أثناء التدريب وتهرب وتثير الذعر في شوارع لندن

ترجمة حصرية: عرضت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، لقطات من هروب 5 خيول من سلاح الفرسان في شوارع وسط لندن بعد أن ألقت بفرسانها العسكريين أثناء التدريب.

وبحسب الصحيفة فقد أصيب جندي بعد أن اصطدم حصان مذعور بسيارات خارج فندق كليرمونت على طريق قصر باكنغهام فيكتوريا.

وأصيبت الخيول بالفزع أثناء تمرينها الصباحي اليومي في Horseguards Parade في وايتهول فهربت في الشوارع.

ويبدو أن أحد الخيول اصطدم أيضًا بحافلة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم زجاجها الأمامي، بينما اصطدم حصان آخر بسيارة أجرة سوداء.

كما اصطدم حصان بسيارة نقل ركاب فضية اللون من طراز مرسيدس، مما أدى إلى إلحاق أضرار في جانبها وكسر نافذتين خلفيتين. وتم إغلاق طريق قصر باكنغهام بعد الحادث المروع وتم فرض طوق أمني.