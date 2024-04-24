شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية القطاع غير الربحي»: آليات للإبلاغ عن مخالفات لنظام المؤسسات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

مصالح القطاع غير الربحي

آليات الإبلاغ

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى التعاون معه في الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأنظمة والتعليمات الأخرى ذات الصلة.وأشار في تعميم حصلت ”اليوم“ على نسخة منه إلى أن هذا القرار يشمل كافة منسوبي الجمعية المؤسسة الأهلية مع إمكانية تقديم البلاغات مباشرة ذلك من خلال المسح على رمز الاستجابة السريعة، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.أوضح المركز أن ذلك يأتي حرصًا على الحفاظ على مصالح القطاع غير الربحي والسعي لتنميته بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.ويهدف المركز من خلال هذه الدعوة إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين من خدمات هذه الجمعيات والمؤسسات.وحدد المركز عدة آليات للإبلاغ عن المخالفات، تشمل: المسح على رمز الاستجابة السريعة: يمكن للمبلغين المسح على رمز الاستجابة السريعة الموجود على موقع المركز الإلكتروني أو في مطبوعاته.الموقع الإلكتروني: يمكن للمبلغين تقديم بلاغاتهم مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، البريد الإلكتروني: يمكن إرسال البلاغات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز. الخط الساخن: يمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمركز للإبلاغ عن المخالفات.ودعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أفراد المجتمع، إلى التعاون معه في الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها. وأكد المركز أن جميع المعلومات التي يتم تلقيها ستعامل بسرية تامة.