تراند اليوم : الزيادة ستصل إلى 6 أضعاف.. بالفيديو.. مؤسس «آني وداني» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الشوكولاتة بشكل كبير

صحيفة الخليج 365: قال مؤسس علامة الشوكولاتة «آني وداني»، خالد العثيم، إن الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

وأضاف خلال ظهوره على بودكاست الغرفة أن أسعار الشوكولاتة خلال هذا العام سترتفع بشكل غير طبيعي، بسبب قلة الإنتاج بشكل عالمي وزيادة الطلب على الكاكاو.

وتابع أن سعر طن الشوكولاتة كان يتراوح بين 1500 - 2000 دولار، ولكن هذا الأسبوع وصل سعر الطن إلى 10 آلاف دولار، بزيادة 6 أضعاف.

وأشار إلى أن أسعار الشوكولاتة سترتفع خلال هذا العام كل شهرين لأن الموردين رفعوا السعر إلى الضعف، وبالتالي سترتفع التكلفة في حدود 150 إلى 200%.

واختتم تصريحاته أن ارتفاع السعر ليس من مصلحتنا، لأنه كلما انخفض السعر زادت المبيعات وارتفعت الأرباح.