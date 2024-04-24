شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط شخصًا ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية