شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط شخصًا ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (90) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الفلبينية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
مخالفة بيئية باستغلال الرواسبكما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الفلبينية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.