صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي “ دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن دخول خادم الحرمين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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