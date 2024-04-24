تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف أضرار الاستحمام يومياً.. ويوضح ما يحدث للجسم عند التعرض للشمس

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الروماتيزم الدكتور زهير القرامي، أن أضرار الاستحمام بشكل يومي قد يؤدي إلى نقص الكالسيوم في جسم الإنسان.

وقال القرامي، خلال لقائه ببرنامج "تشيك أب"، عبر العربية FM، إن الكالسيوم يدخل للجسم عبر الجلد بوجود "فيتامين د" من تأثير آشعة الشمس، ولذلك فإن الاستحمام يوميا لا يترك طبقة دهنية فوق الجلد.

وأضاف: "كثرة الاستحمام تبعد الكوليسترول المتبقي ولا تجد آشعة الشمس كوليسترول لتحوله إلى فيتامين د".

وأشار إلى أن الشمس الحارقة يمكن أن تضر بالعظام وتتسبب في حدوث ضربات شمس.