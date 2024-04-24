شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت المملكة بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء "الأونروا".
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.